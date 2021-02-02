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02.02.2021 - 12:13 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

Kayserispor'dan transfer taarruzu! Tam 8 oyuncu...

HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kayserispor'dan transfer taarruzu! Tam 8 oyuncu...
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HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 2 stoper, 1 sağ bek, 3 orta saha ve 2 forvet oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında stoper mevkine Uğur Demirok ve Nehuen Paz, sağ beke Ramazan Civelek, orta sahaya Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvete ise Anton Maglica ve Kevin Luckassen'i transfer etti.

Takıma sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen İlhan Depe TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'a giderken Yaw Ackah ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi. Kendilerine kulüp bulmaları istenen Manuel Fernandes, Wilfride Kanga, Harrison Manzala ve Muğdat Çelik ise kadro dışı bırakıldı.

Kayserispordan transfer taarruzu Tam 8 oyuncu...

 

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