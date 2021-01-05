Kayserisporlu Miguel Lopes, PFDK'ya sevk edildi

HK Kayserispor, Beşiktaş maçındaki "saha olayları ve usulsüz seyirci alınması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kayserisporlu Miguel Lopes de PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği’nce 05.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 02.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA KEÇELİ’nin 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü EKREM HAYYAM DAĞ’ın 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi PFDK'ya sevkine,

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi ADEM YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü görevlisi SÜLEYMAN ÖZÇAKIR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN HAKAN AYDIN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6-ALTAY Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü antrenörü TOLGA SAYIN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-GİRESUNSPOR Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-TUZLASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SARIYER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10-KOCAELİSPOR Kulübü’nün idarecisi ENGİN KOYUN’un 02.01.2021 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-MAMAK FK’nın 03.01.2021 tarihinde oynanan MAMAK FK-PAZARSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MAMAK FK futbolcusu SALİH SEFERCİK’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ YAĞMUR’un 02.01.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-OFSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13-OFSPOR A.Ş Kulübü futbolcusu MUSTAFA AYDOĞDU’nun 02.01.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-OFSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü teknik sorumlusu RAMAZAN ÇELİK’in 04.01.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve“tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET VEYSEL FURAT’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi FEYZİ EKSİK’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi ÖMER CAN YÜZTAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü futbolcusu OĞUZHAN DEMİRER’in 04.01.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.