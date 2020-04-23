Kemal DanabaÅŸ: BÃ¶yle bir etkinliÄŸe imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Kemal DanabaÅŸ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin (TBMM) kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ±nda Ãœlker StadÄ±'nÄ±n hoparlÃ¶rlerinden Ä°stiklal MarÅŸÄ± Ã§alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

DanabaÅŸ, sarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¼lke genelinde baÅŸlatÄ±lan balkonlardan, pencerelerden Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± milletÃ§e hep birlikte sÃ¶yleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na stat hoparlÃ¶rleri ile eÅŸlik etme organizasyonunun, heyecan ve gurur verici olduÄŸunu belirtti.Â

Spor dÃ¼nyasÄ± olarak hep birlikte bu organizasyona destek olmanÄ±n sinerjisini vurgulayan DanabaÅŸ, "TÃ¼yler diken diken. Ã‡ok farklÄ± ve alÄ±ÅŸÄ±lagelmedik bir ortam. Ã‡ok duygulandÄ±k. Ã‡ok etkilendik. BÃ¶yle bir etkinliÄŸe imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in mutluyuz. Ben bu stadÄ±n kurulduÄŸu ilk gÃ¼nden beri her maÃ§a geliyorum. Hemen hemen her maÃ§ta Ä°stiklal MarÅŸÄ± sÃ¶yledik ama hiÃ§ bu kadar heyecanlanmamÄ±ÅŸtÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n gÃ¼nÃ¼n Ã¶nemi dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼zel etkinliklere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DanabaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan FenerbahÃ§eli Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu 23 Nisan temalÄ± videolar elimize ulaÅŸtÄ±. Tahminlerimizin Ã§ok Ã¶tesinde binlerce video geldi. Hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu videolarÄ± da FenerbahÃ§e TV'de yayÄ±nlÄ±yoruz. Bizim iÃ§in zor bir gÃ¼ndÃ¼, bir seÃ§im yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk aralarÄ±ndan fakat daha sonra kura ile talihli Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± belirledik, canlÄ± yayÄ±nda. DÃ¼n baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ocuklarla olan videosu stadÄ±mÄ±zda Ã§ekilirken stadÄ±mÄ±zÄ±n anons iÅŸlerini yapan arkadaÅŸÄ±mÄ±z HakkÄ± Akkaya bize bir fikirle geldi. Biz de bu fikri piÅŸirdik diyelim, baÅŸkanÄ±mÄ±zla paylaÅŸtÄ±k, baÅŸkanÄ±mÄ±z da bu fikri Ã§ok beÄŸendi. Ve dolayÄ±sÄ±yla bu anlamlÄ± organizasyona imza atmÄ±ÅŸ oldu. Yine baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, onun liderliÄŸinde bu organizasyona imza attÄ±k. DediÄŸim gibi yÄ±llardÄ±r burada Ä°stiklal MarÅŸÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum, hiÃ§ bu kadar heyecanlanmamÄ±ÅŸtÄ±m. TeÅŸekkÃ¼rler, tekrardan iyi bayramlar diliyorum."