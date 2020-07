Kenan Özer yeni sezon için iddialı konuştu

Yeşil-beyazlı kulübün resmi televizyonuna konuşan 28 yaşındaki oyuncu Kenan Özer, forma savaşının her takımda olduğunu belirterek, “Bu her bölgede böyle tabi ki bu forma savaşı benim her gittiği takımda vardı, bu futbolun kanunu diyebilirim. Yani sıkıntı yok, iyi olan oynayacak. Gelen transferler kendilerini kanıtlamış isimler. Güzel bir takım olduk. O rekabet tabi ki tatlı bir rekabet olacaktır. Saha içinde hepimiz çok iyi çalışıyoruz. Hocamız kime görev verirse o çıkıp takım için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Bu bizim görevimiz, işimiz daha doğrusu. O yüzden çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İş bir tek oynamaya kalsın” dedi.

"FORMAYA TALİP OLACAĞIM"

Bu sezon kendisine çok güvendiğini dile getiren Kenan Özer, “Geçen sezon büyük bir sakatlık yaşadım, o yüzden kendimi veremedim. Sakatlıktan sonra gelmiştim buraya. O alışma süreci sakatlığın geçme süreci öyle geçti diye düşünüyorum. Ama bu sene yine şanssızlık, bu askerlik yüzünden kampa geç katıldım. Geldikten sonraki ekstra çalışmalarla kendimi takıma verdim. Bütün çalışmalarla inşallah takımada yetişmek üzereyim. Antrenman üzerinde çok az bir zaman kaldı. Ondan sonra yine takımdaki bütün oyuncular gibi bende formaya talip olacağım her konuda” diye konuştu.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Yeni sezon kampına vatani görevinden dolayı geç katıldığını ifade eden Özer, “Kamp benim orada olduğum süre içinde çok güzel geçti. Tabi geçen senenin iskeleti hemen hemen duruyor gibi takımda, o yüzden çok güzel bir arkadaşlık var. Herkes buraya giderken mutlu gidiyor, gelirken mutlu geliyor. Önemli olan önce bunlar. Önce tesis ortamında olsun, diğer yerlerde olsun, saha içinde olsun, mutlu huzurlu olduktan sonra işinizi de başarıyla yerine getiriyorsunuz. Tabi bizim dışardaki olan bağımız, arkadaşlığımız saha yine yanşayacaktır Akhisar maçıyla birlikte tüm sezon boyunca inşallah güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ASKERDE İYİ ARKADAŞLAR EDİNDİM"

15 günlük askerliğiyle alakalı ise Özer, “15 gün boyunca çok rahattık. Biz bedelli olduğumuz için özellikle zaten hiç bir şey yapmadık. İyi arkadaşlar edindik orada. Güzel vakit geçirdik. Çok önemli bir şey olmadı. Diğer bölükle bizim bölük bir maç yaptık orada. Çok da zevkliydi. Karşı takımda Kıbrıs’ın gol kralı da oynuyordu. Karşı takımda askerlik yapan futbolcu oyuncularda vardı. Zevkli bir maç oldu” açıklamasında bulundu.