Keravnos - TOFAÅž: 74-84
FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde TOFAÅž, konuk olduÄŸu KÄ±brÄ±s Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 maÄŸlup etti.Â
Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maÃ§Ä±nda TOFAÅž, konuk olduÄŸu KÄ±brÄ±s Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 maÄŸlup etti.Â
LefkoÅŸa kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya iyi savunma yaparak baÅŸlayan Keravnos, ilk Ã§eyreÄŸini 22-17 Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadelenin devre arasÄ±na da 39-35 Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle girdi.Â
Ä°kinci yarÄ±da savunmasÄ±nÄ± sertleÅŸtiren ve etkili hÃ¼cum organizasyonlarÄ± Ã¼reten TOFAÅž, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyotunu 64-53 Ã¶nde kapattÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 84-74'lÃ¼k skorla kazandÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n en skorer oyuncusu, 24 sayÄ± Ã¼reten TOFAÅž'lÄ± DeVaughn Akoon-Purcell oldu.
Â Birinci hafta maÃ§Ä± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen TOFAÅž, gruptaki ilk maÃ§Ä±ndan galibiyetle ayrÄ±lÄ±rken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanÄ±ÅŸamadÄ±.