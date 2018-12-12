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12.12.2018 - 09:38 |

Kingsley Coman'ın sakatlık isyanı

Bayern Münih’in 22 yaşındaki yıldızı Kingsley Coman, sakatlık problemi devam ettiği takdirde futbolu bırakabilir.

Kingsley Coman'ın sakatlık isyanı
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Bayern Münih’in 22 yaşındaki yıldızı Kingsley Coman, sakatlık problemi devam ettiği takdirde futbolu bırakabilir.

2017 yazında Juventus’tan transfer edilen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Coman, bu sezon sadece 5 maçta forma giyerken, son 3 sezondur da sakatlıklarla boğuşuyor.

Artık ameliyat (İki kez oldu) olmaktan bıktığını söyleyen kanat oyuncusu, “Üçüncü ameliyatı olmak istemiyorum. Bu ameliyatlar beni köreltiyor. Belki de artık başka bir yaşam tarzına sahip olacağım ve futboldan uzaklaşacağım” dedi. (Fanatik)

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