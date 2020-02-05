Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Kırklarelispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Saat 14:30'da Kırklareli Atatürk Stadı'nda başlayan karşılamada Fenerbahçe'nin gollerini 43 ve 52. dakikada Mevlüt Erdinç, 57. dakikada ise İbrahim Sürgülü kendi kalesine attı.

Sahadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, 11 Şubat'taki rövanş maçı öncesi çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE : 0-3

GOL: 43', 52' Mevlüt Erdinç, 57' İbrahim Sürgülü (kk)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İbrahim gole engel oldu.

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Yüksel, ceza sahası önüne gelip şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.

21. dakikada Mevlüt’ün pasında topla buluşan Ferdi’nin şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi. İbrahim’den seken topu Isla, müsait pozisyondaki Mehmet Ekici’ye çevirdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya savunmadan Enis elle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deniz Türüç, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu üstten dışarı gönderdi.

39. dakikada Mevlüt Erdinç soldan ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Kale sahası önünde Zajc’ın dönerek vuruşunda top kaleci İbrahim’de kaldı.

43. dakikada topla buluşan Zajc ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci İbrahim’den seken top Rodrigues’in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Mevlüt meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-150. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.52. dakikada Zajc’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-2

57. dakikada Zajc’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues’in şutunda kaleci İbrahim’den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-3

83. dakikada Zajc’ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.

90. dakikada Caner’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü x, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen x, Emre Keleşoğlu x (Ümit Can Tokcu dk. 72 x), Yüksel Şişman x (Emre Balkı dk. 56 x), Caner Koca x, Enis Çeliksu x (Deniz Ataç dk. 65 x), Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x

Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xxx (Murat Sağlam dk. 68 xx), Adil Rami xx, Jailson xx (Falette dk. 61 xx), Deniz xxx, Mehmet Ekici xxx, Tolgay xxx, Ferdi xxx, Rodrigues xxx (Dirar dk. 61 xx), Zajc xxx, Mevlüt xxx

Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),

Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)

Maçtan notlar:

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.

3 bin 750 kişilik stada 15 bine yakın bilet satıldığını iddia eden taraftarlar, Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Şehir ve takım olarak bu maç öncesinde sınıfta kaldıklarını dile getiren taraftarlar, Medipol Başakşehir maçında böyle bir şey yaşanmadığını ifade ettiler.

Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.