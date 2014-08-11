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11.08.2014 - 15:18 | | BERLİN (AA)

Klose Almanya Milli Takımı'nı bıraktı!

Klose, Almanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı.

Klose Almanya Milli Takımı'nı bıraktı!
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da oynayan Miroslav Klose, Almanya A Milli Takımı'ndaki karini sonlandırdığı bildirdi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 36 yaşındaki Klose'nin Almanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığı belirtilerek, Klose'nin görüşlerine yer verildi.

Klose, "Brezilya'daki başarımızla çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu büyük başarıyı Alman futboluna kazandırabildiğim için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı. Almanya Milli Takımı'nda unutulmaz anlara tanıklık ettiğini belirten Klose, "Milli Takım defterini kapatmak için daha güzel bir zaman olamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'da büyük bir hedefe ulaştıklarını ifade eden Klose, hiçbir zaman rekor kırmanın peşinde olmadığını kaydederek, şunları belirtti: "Beni tanıyanlar, ne kadar hırslı olduğumu bilir. Ben bir forvet oyuncusuyum ve forvet oyuncularının hedefi gol atmaktır. Benim için önemli olan rekor kırmak değil, takımım için gol atmaktı. Forvet oyuncusu her zaman diğer futbolculara bağımlı oynar. Bu nedenle Milli Takım'daki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Brezilya'da düzenlenen 2014 FİFA Dünya Kupası maçlarında 2 gol kaydeden Klose, Almanya Milli Takım formasıyla oynadığı 137 maçta da 71 gol atmıştı.




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