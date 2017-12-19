Kobe Bryant iki forması birden emekli edilen ilk isim oldu

NBA'de efsane haline gelmiş oyuncuların forma numaralarının emekli edilmesi, uzun yıllara dayanan bir gelenek.

Son olarak Lakers, efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını, Golden State Warriors'a uzatmada 116-114 kaybedilen karşılaşmanın devre arasında emekli ederek Staples Center'a yerleştirdi. Lakers'ta oynadığı 20 senede 5 şampiyonluk yaşayarak efsane haline gelen ve bu onura ulaşan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

İki formayla da 10 sezon geçiren Bryant, bu sürede birbirine yakın performanslar sergiledi. Kobe Bryant, 8 numaralı formasıyla 16 bin 866 sayı attı, 8 kez all-star seçildi ve 3 şampiyonluk yaşadı. Efsane basketbolcu, 24 numaralı formasıyla ise 16 bin 777 sayı buldu, 10 defa all-star seçildi ve 2 şampiyonluk elde etti.

NBA'de sergiledikleri üstün performansla formaları takımlarının salonuna asılan yıldız oyuncuların yanı sıra taraftarlar, antrenörler, takım sahipleri ve televizyoncuların da bu şekilde onurlandırılması alışılagelmiş bir durum. Bu geleneğe göre emekli edilen formalar, gelecekte başka oyuncular tarafından da kullanılamıyor.

Chamberlain ve Maravich'i üçer takım onurlandırdı

Formaları üç ayrı takımda emekli edilen Wilt Chamberlain ve Pete Maravich, bu özellikleriyle de göze çarpıyor.

Oynadığı dönemde izleyenleri kendisine hayran bırakan 2,16 metre boyundaki Chamberlain'in "13" numaralı forması, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers takımlarının salonlarında bulunuyor.

NBA'de 60'lı yıllara damga vuran Chamberlain, birçok rekoru da elinde bulunduruyor. Bir maçta en fazla sayı atma (100) ve en fazla ribaunt toplama (55) istatistiklerinde zirvede yer alan Chamberlain, tüm NBA kariyerinde maç başına en az 30 sayı, 20 ribaunt ortalamaları tutturan tek oyuncu olarak da zirvede yer alıyor.

Chamberlain'in yanı sıra tarihin en iyi skorerlerinden Pete Maravich'in 44 numaralı formasını Atlanta Hawks, 7 numaralı formasını ise New Orleans Pelicans ve Utah Jazz olmak üzere 3 ayrı takım emekliye ayırdı.

Julius Erving, Jerry Sloan, Nate Thurmond, Kerim Abdülcabbar, Dikembe Mutombo, Shaquille O'Neal, Earl Monroe, Clyde Drexler, Bob Lanier, Oscar Robertson ve Charles Barkley gibi oyuncular da ikişer takım tarafından bu onura layık görülen isimler oldu.

Çoğu kişiye göre NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan'ın bu konuda da istisnai bir durumu söz konusu. Efsaneleştiği Chicago Bulls takımının yanı sıra hiç oynamadığı Miami Heat de basketbola yaptığı katkıdan dolayı efsane oyuncunun "23" numaralı formasına salonunda yer veriyor.

En çok forma Celtics'te

NBA'in 17 kez ile en fazla şampiyon olan takımı Boston Celtics, bu alanda da başı çekiyor. Celtics, salonundaki 24 formayla spor adamlarını en sık onurlandıran organizasyon olarak dikkati çekiyor.

Diğer yandan sadece Los Angeles Clippers ve Toronto Raptors'ın salonlarında "emekli forma" yer almıyor.

Adına forma emekli edilenler

Michael Jordan'dan Bill Russell'a NBA'de formaları emekli edilen isimler ve numaraları şu şekilde:

Atlanta Hawks: Bob Pettit (9), Dominique Wilkins (21), Lou Hudson (23), Pete Maravich (44), Dikembe Mutombo (55), Kasim Reed (59) Ted Turner (Takım sahibi)

Boston Celtics: Robert Parish (00), Walter A. Brown (1), Red Auerbach (2), Dennis Johnson (3), Bill Russell (6), Jo Jo White (10), Bob Cousy (14), Tom Heinsohn (15), Satch Sanders (16), John Havlicek (17), Dave Cowens (18), Don Nelson (19), Bill Sharman (21), Ed Macauley (22), Frank Ramsey (23), Sam Jones (24), K.C. Jones (25), Cedric Maxwell (31), Kevin McHale (32), Larry Bird (33), Paul Pierce (34), Reggie Lewis (35), Jim Loscutoff (Takma adı olan Loscy), Johnny Most (Spiker)

Brooklyn Nets: Drazen Petrovic (3), Jason Kidd (5), John Williamson (23), Bill Melchionni (25), Julius Erving (32), Buck Williams (52)

Charlotte Hornets: Bobby Phills (13)

Chicago Bulls: Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Phil Jackson (Antrenör), Jerry Krause (Takım menajeri)

Cleveland Cavaliers: Bingo Smith (7), Zydrunas Ilgauskas (11), Larry Nance (22), Mark Price (25), Austin Carr (34), Nate Thurmond (42), Brad Daugherty (43), Joe Tait (Spiker)

Dallas Mavericks: Brad Davis (15), Rolando Blackman (22)

Denver Nuggets: Alex English (2), Fat Lever (12), David Thompson (33), Byron Beck (40), Dan Issel (44), Dikembe Mutombo (55), Doug Moe (432 - Nuggets antrenörü olarak galibiyet sayısı)

Detroit Pistons: Chauncey Billups (1), Chuck Daly (2), Ben Wallace (3), Joe Dumars (4), Dennis Rodman (10), Isiah Thomas (11), Vinnie Johnson (15), Bob Lanier (16), Dave Bing (21), Richard Hamilton (32), Bill Laimbeer (40), William Davidson (Takım sahibi), Jack McCloskey (Takım menajeri)

Golden State Warriors: Wilt Chamberlain (13), Tom Meschery (14), Al Attles (16), Chris Mullin (17), Rick Barry (24), Nate Thurmond (42)

Houston Rockets: Yao Ming (11), Clyde Drexler (22), Calvin Murphy (23), Moses Malone (24), Hakeem Olajuwon (34), Rudy Tomjanovich (45), Carroll Dawson (CD)

Indiana Pacers: George McGinnis (30), Reggie Miller (31), Mel Daniels (34), Roger Brown (35), Bobby Leonard (529 - Pacers antrenörü olarak galibiyet sayısı)

Los Angeles Lakers: Kobe Bryant (8 ve 24), Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Earvin "Magic" Johnson (32), Kerim Abdülcabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44), Jamaal Wilkes (52), Chick Hearn (Spiker)

Memphis Grizzlies: Tony Allen (9), Zach Randolph (50)

Miami Heat: Chris Bosh (1), Tim Hardaway (10), Dan Marino (13 - Miami'de Amerikan futbolu takımına katkısı dolayısıyla) Michael Jordan (23 - Basketbola yaptığı katkıdan dolayı), Shaquille O'Neal (32), Alonzo Mourning (33)

Milwaukee Bucks: Oscar Robertson (1), Junior Bridgeman (2), Sidney Moncrief (4), Bob Dandridge (10), Jon McGlocklin (14), Bob Lanier (16), Brian Winters (32), Kerim Abdülcabbar (33)

Minnesota Timberwolves: Malik Sealy (2)

New Orleans Pelicans: Pete Maravich (7)

New York Knicks: Walt Frazier (10), Dick Barnett (12), Earl Monroe, Dick McGuire (15), Willis Reed (19), Dave DeBusschere (22), Bill Bradley (24), Patrick Ewing (33), Red Holzman (613 - Knicks antrenörü olarak galibiyet sayısı)

Oklahoma City Thunder (Seattle SuperSonics): Gus Williams (1), Nate McMillan (10), Lenny Wilkens (19), Spencer Haywood (24), Fred Brown (32), Jack Sikma (43), Bob Blackburn (Spiker)

Orlando Magic: Taraftar (6)

Philadelphia 76ers: Allen Iverson (3), Dolph Schayes (4), Julius Erving (6), Maurice Cheeks (10), Wilt Chamberlain (13), Hal Greer (15), Bobby Jones (24), Billy Cunningham (32), Charles Barkley (34), Dave Zinkoff (Spiker)

Phoenix Suns: Dick Van Arsdale (5), Walter Davis (6), Kevin Johnson (7), Dan Majerle (9), Steve Nash (13), Tom Chambers (24), Alvan Adams (33), Charles Barkley (34), Connie Hawkins (42), Paul Westphal (44), Jerry Colangelo (Takım sahibi ve antrenör), Cotton Fitzsimmons (Antrenör), John MacLeod, Joe Proski (Antrenör), Al McCoy (Spiker)

Portland Trail Blazers: Larry Weinberg (1), Dave Twardzik (13), Lionel Hollins (14), Larry Steele (15), Maurice Lucas (20), Clyde Drexler (22), Terry Porter, Bob Gross (30), Bill Walton (32), Lloyd Neal (36), Geoff Petrie (45), Jack Ramsay (77 - Antrenör), Bill Schonely (Spiker)

Sacramento Kings: Nate Archibald (1), Mitch Richmond (2), Chris Webber (4), Taraftar (6), Bob Davies (11), Maurice Stokes (12), Oscar Robertson (14), Peja Stojakovic (16), Vlade Divac (21), Jack Twyman (27), Sam Lacey (44)

San Antonio Spurs: Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), David Robinson (50)

Utah Jazz: Frank Layden (1), Adrian Dantley (4), Pete Maravich (7), Larry Miller (9), John Stockton (12), Jeff Hornacek (14), Karl Malone (32), Darrell Griffith (35), Mark Eaton (53), Jerry Sloan (1223 - Jazz antrenörü olarak galibiyet sayısı), Rod Hundley (Spiker)

Washington Wizards: Earl Monroe (10), Elvin Hayes (11), Gus Johnson (25), Wes Unseld (41), Phil Chenier (45)