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24.01.2018 - 12:59 |

Kobe Bryant’ın animasyon filmi ‘Dear Basketball’ Oscar’a aday oldu

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın emekliye ayrıldıktan sonra yazdığı 'Dear Basketball' şiirine çekilen kısa animasyon Oscar'a aday gösterildi.

Kobe Bryant’ın animasyon filmi ‘Dear Basketball’ Oscar’a aday oldu
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Los Angeles Lakers ve NBA'in unutulmaz efsanesi Kobe Bryant ve Disney animatörü Glen Keane'i bir araya getiren kısa animasyon "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol), 90. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kısa Animasyon" dalında Oscar'a aday gösterildi.

NBA’in ve Los Angeles Lakers’ın efsanevi yıldızı Kobe Bryant başarılarla dolu kariyerine yeni başarı daha ekledi. Kobe’nin basketbola olan sevgisini içten bir şekilde yansıtan ve unutulmaz yıldızın emeklilik kararından sonra The Players Tribune’e yazdığı şiirden esinlenen kısa animasyon “Dear Basketball” (Sevgili Basketbol) 90. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Kısa Animasyon” dalında adaylar arasında gösterildi.

Bryant’ın anlatıcı olarak yer aldığı animasyona imza atan isim ise Disney’in tecrübeli animasyon sanatçısı Glen Keane. 90’lara damga vuran Disney filmlerinden Alaaddin, Tarzan, Pocahontas, Güzel ve Çirkin ve Küçük Deniz Kızı’nda karakter tasarımlarıyla yer almıştı. Daha çok bilinen tabiriyle Oscar’lar 5 Mart’ta sahibini bulacak.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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