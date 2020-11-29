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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
29.11.2020 - 12:28 | | AA

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekipte önceki gün de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

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Kocaelisporda 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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