İşte Kocaman'ın açıklamaları;

'Bu kadar basit top kayıpları yaptığımız maçta bizi biraz daha ileriye iten taraftarın desteği oldu. Teşekkür ediyorum. Shakhtar Donetsk sadece grubun değil, turnuvanın favorilerinden biri.

Kocaman'dan ofsayt yorumu

Muhabirin "Hocam yediğiniz gol ofsayt kokuyordu?" sorusuna Kocaman; "İlk yarıda da Ömer Ali'nin rakibe yaptığı hareket penaltıydı. Sıkıntı yok' cevabını verdi.