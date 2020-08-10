Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Köln'ün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı
10.08.2020 - 11:17 | | BERLİN (AA) -

Köln'ün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı

Bundesliga'nın köklü takımının deplasman formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı.

Köln'ün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı.

Kulübün internet sayfasında yer alan açıklamada, Köln takımının 2020-2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi.

Kölnün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı

Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu bu formaya Köln’ün siluetinin de işlendiği ifade edilen açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, Köln Camisi’nin de yer aldığına dikkat çekildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 yıldız daha...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'dan ters köşe! Fatih Terim orta sahanın yeni yıldızını buldu

Sarri'nin Juventus'taki en iyi anları

 

 

Görevinden alınan Maurizio Sarri'nin Juventus kariyeri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yılmaz Erdoğan: Beşiktaşlı olarak zaten bizim görevimiz
    Yılmaz Erdoğan: Beşiktaşlı olarak zaten bizim görevimiz
  2. Ahmet Nur Çebi: Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız
    Ahmet Nur Çebi: Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız
  3. Köln'ün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı
    Köln'ün formasında DİTİB Köln Merkez Camisi de yer aldı
  4. Goias-Sao Paulo maçı, santradan önce koronavirüs nedeniyle iptal edildi
    Goias-Sao Paulo maçı, santradan önce koronavirüs nedeniyle iptal edildi
  5. NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı
    NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester United - FC Kopenhag maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester United - FC Kopenhag maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İnter - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

İnter - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!

Transfer haberleri | Erol Bulut, Brahim Darri transferini veto etti!

Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası

Transfer haberleri | Trabzonspor için Martin Linnes iddiası

Sıradaki Haber