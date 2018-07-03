Kolombiya - İngiltere: 4-5

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İngiltere, Kolombiya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale yükselen son ekip olan İngiltere, bu turda İsveç ile eşleşti. Mücadele, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

16. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Lingard, sağ kanattan bindiren Trippier'ın önüne topu gönderdi. Trippier son çizgiye inmeden arka direğe ortasını yaparken, Harry Kane'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

54. dakikada kullanılan korner esnasında Harry Kane, Carlos Sanchez ile ceza sahası içinde girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Mark Geiger penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Kane, topu filelere gönderdi: 0-1

63. dakikada İngiltere ikinci gole yaklaştı. Henderson'ın, Kolombiya ceza sahası dışından arka direğe yaptığı ortada Dele Alli, altıpas içinde kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada Kolombiya beraberliği yakalama şansını kullanamadı. Hızlı gelişen atakta Bacca, soldan bindiren Cuadrado'nun önüne topu bıraktı. Cuadrado'nun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Uribe yaklaşık 30 metreden önünde seken topa çok sert vurdu. Kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

90+3. dakikada Kolombiya beraberliği yakaladı. Sol taraftan Cuadrado'nun kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde Mina kafayı vurdu. Yerden de seken top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada uzatmalara gidildi.

112. dakikada İngiltere etkili geldi. Henderson'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Danny Rose, sol çaprazdan yerden sert vururken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelede uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere adına penaltıları kullanan Harry Kane, Rashford, Trippier ve Dier atışlarını gole çevirirken, Henderson penaltı atışında golü bulamadı.

Kolombiya'da ise Falcao, Cuadrado ve Muriel penaltılarda fileleri havalandırırken, Uribe ve Bacca penaltı atışından faydalanamadı.

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KOLOMBİYA: 4 - İNGİLTERE: 5

Stat: Spartak (Rusya)

Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)

Kolombiya: Ospina, Arias (Dk. 116 Zapata), Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Carlos Sanchez (Dk. 79 Uribe), Lerma (Dk. 61 Bacca), Cuadrado, Quintero (Dk. 88 Muriel), Falcao

Teknik Direktör: Jose Pekerman

İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 113 Rashford), Stones, Maguire, Henderson, Trippier, Dele Alli (Dk. 81 Dier), Lingard, Ashle Young (Dk. 102 Rose), Sterling (Dk. 88 Vardy), Harry Kane

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Goller: Dk. 90+3 Yerry Mina (Kolombiya); Dk. 57 Harry Kane (Penaltıdan) (İngiltere)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Barrios, Dk. 52 Arias, Dk. 54 Sanchez, Dk. 63 Falcao, Dk. 64 Bacca, Dk. 118 Cuadrado (Kolombiya); Dk. 56 Henderson, Dk. 69 Lingard (İngiltere)

MAÇTAN NOTLAR

Moskova'da renkli görüntüler

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren son 16 turu mücadelesi öncesinde başkent Moskova'da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kolombiyalı taraftarların ağırlıkta olduğu Moskova'da ilginç kıyafetler giyen, yüzleri boyalı futbolseverler, maç öncesinde coşkuyu artırdı.

Spartak Stadı'nda oynanan karşılaşmadan saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar, çalan müzikler eşliğinde tezahüratlarda bulundu ve dans etti.

Kolombiya Milli Takımı'nın yıldız oyuncuları Radamel Falcao ve James Rodriguez'in maskelerini de takan taraftarlar, sarı formaları ile Moskova'ya renk kattı.

Moskova'da İngiliz taraftarlar ise Kolombiyalılara göre oldukça az sayıda yer aldı.

İngiltere penaltılarda ilk kez güldü

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ilk kez penaltı atışlarına giden bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'nı bir kez müzesine götüren ancak organizasyon tarihinde penaltılarda başarılı olamayan İngiltere, şanssızlığını Kolombiya karşısında yendi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Kupası tarihinde daha önce üç maçı penaltılara giden İngiltere, tamamında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de son 16 turunda 2-2 biten maçın sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, son olarak da 2006 Almanya'da çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında da penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.