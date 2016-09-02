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02.09.2016 - 14:49 | | KONYA, (DHA)

Konya Arena'nın zemini 15 Eylül'e yetişiyor

Süper Kupa maçının ardından zeminin zarar gördüğünü belirten Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak, 15 Eylül tarihini işaret etti.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında stat zemininin zarar gördüğünü belirten Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak,''Süper kupa müsabakası öncesi ve müsabaka sırasında taraftarın sahaya attığı yanıcı maddeler ve müsabakadan sonraki kupa seremonisindeki sahaya giren platformdan dolayı zemin hasar gördü. Bu konuda federasyonunun bize yardımcı olmasını istedik. Bize önümüzdeki maça sahanın yetişeceği söylendi. Saha zemini beklenildiği kadar kötü bir durumda değil." dedi.

Atiker Konyaspor tarihinin önemli bir gününde 15 Eylül olacağını belirten Ak şunları söyledi: ''Shakhtar Donetsk kulübü ile biz sürekli görüşüyoruz ve problem yok. Karşılaşmada iki takımın giyeceği formalara kadar her şey netleşti. 200-250 kadar taraftarı ile rakip takım buraya gelecek. Zeminimizde o güne kadar yetişecek ve maça hazırız."

Stat Müdürü Ahmet Eser'de zeminin kontrol edildiğini ve 15 Eylül'e kadar bir sorun kalmayacağını bildirdi.

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