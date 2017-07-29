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29.07.2017 - 21:13 |

Konya'da Bajic İtalya yolcusu!

İki sezon önce Konyaspor'a yalnızca 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Riad Bajic 5 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer oluyor.

Konya'da Bajic İtalya yolcusu!
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Olympiakos'a 2.3 milyon Euro bedelle Vukovic'i satan Yeşil-Beyazlılar'ın bir yıldızına daha talip çıktı. Hem de İtalya'dan... Udinese, geride kalan sezonda tam 17 gol atarak yıldızını parlatan Riad Bajic'in peşine düştü. İtalyanlar başarılı oyuncu için Konyaspor'a tam 5 milyon Euro önerdi. İç Anadolu ekibinde yıllık 400 bin Euro gibi uygun bir maliyetle forma giyen Bajic, iki sezon önce Konyaspor'a yalnızca 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilmişti.

Akçay onay verdi

Acil forvet arayan Serie A ekibi, 5 milyon Euro'yu masaya koydu. Konyaspor için de bu teklif son derece cazip duruyor. Çünkü yeni hoca Mustafa Akçay, Bosnalı oyuncuyu Aykut Kocaman gibi birinci forvet olarak kullanmıyor, hücuma hattının en ucuna direkt oynayacak bir transferin yapılmasını bekliyor. Akçay'ın yönetime verdiği raporda da cazip teklif gelmesi halinde Bajic'in satılabileceğini ilettiği öğrenildi.

İnstagramdan takibe aldı

10 gün sonra Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konya'da yönetim forvetsiz kalma durumunda taraftardan tepki alma korkusu yaşarken instagramdan Udinese'yi takibe alan Bajic'in de yönetime mutlaka gitmek istediğini ifade ettiği belirtildi. İtalyanlar'ın son derece ısrarcı olduğu Bajic'in transferinin birkaç güne kadar netleşmesi bekleniyor. Gitmek istediği için mutsuz olduğu öğrenilen Bajic'in Konyaspor'la 3 yıllık sözleşmesi vardı. (Fanatik)

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