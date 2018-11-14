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14.11.2018 - 23:38 |

Konyaspor, Aykut Kocaman ile görüşecek!

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Aykut Kocaman ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Konyaspor, Aykut Kocaman ile görüşecek!
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Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Selçuk Aksoy, canlı yayında teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Aksoy, "Henüz bir görüşme olmadı ancak yarından sonra görüşmeler başlayacak." dedi.

Selçuk Aksoy'un açıklamaları şöyle:

"Aykut Kocaman ile görüşeceğiz"

"Şehrin dinamikleri, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı ancak yarından sonra görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabi daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz."

"Rıza Çalımbay gitmeden önce..."

"Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşme önümüzdeki isimlerle başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz."

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