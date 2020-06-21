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21.06.2020 - 20:53 |

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2

Süper Lig'in 28. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor deplasmanda küme düşme hattında bulunan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
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Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konyaspor'un gollerini 37. dakikada Skubic 44. dakikada Milosevic kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 30. dakikada Kone ve 90. dakikada Skuletic attı.

 Sivasspor bu sonuçla puanını 53 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Konyaspor ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

İLK  11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Ziya, Yasin, Erdoğan, Kone

Maçtan dakikalar

6. dakikada Goiano'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Kone, gol sevincinin ardından maske takarak ekrana karşı eliyle tuttuğu yazıyı gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, Kone'nin bu hareketini sarı kartla cezalandırdı. 

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki Hadziahmetovic'in ara pasıyla topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1 

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2

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