Konyaspor evinde geçit vermiyor

Yeşil-beyazlı takım bu sezon Büyükşehir Belediye Torku Arena Stadyumu’nda oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Torku Konyaspor bu sezon lig ve kupa olmak üzere kendi sahasında oynadığı 13 maçta sadece 1 kez mağlup olurken, 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligin ilk haftasında sahasında oynadığı ilk maçtan Akhisar Belediyespor’a karşı beraberlikle ayrılan Torku Konyaspor, bu sezon sahasındaki ilk ve tek yenilgisini 3. haftada Galatasaray’a karşı aldı. Daha sonra ligde kendi sahasında sırasıyla oynadığı Mersin İdmanyurdu, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor maçlarından sadece başkent temsilcisi karşısında beraberlikle ayrılırken, diğer karşılaşmaların tamamını kazanan taraf oldu. Yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bu sezon bütün iç saha maçlarından galip ayrıldı. Torku Konyaspor kupada ise sırasıyla kendi sahasında oynadığı Kocaeli Birlikspor, Kayserispor, İnegölspor, Etimesgut Belediyespor maçlarında kazanan taraf olmayı başardı.

SAHASINDA OYNADIĞI SON 8 RESMİ MÜSABAKAYI KAYBETMEDİ

Torku Konyaspor kendi sahasında oynadığı son 8 resmi müsabakayı kayıpsız geçti. Yeşil-beyazlı takım ligin 12. haftasında sahasında Eskişehirspor ile oynadığı ve sonrasında Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor maçlarıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı Kocaeli Birlikspor, Kayserispor, İnegölspor, Etimesgut Belediyespor maçları olmak üzere son 8 maçının tamamını kazandı.

LİGDE İÇ SAHADA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4 TAKIMDAN BİRİ

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’de şu ana kadar oynanan maçlarda iç sahada en çok puan toplayan takımlardan biri olmayı başardı. Bu sezon kendi sahasında gösterdiği başarılı grafikle dikkat çeken Torku Konyaspor iç sahada 20 puanı hanesine yazdırdı. Ligde iç sahada en fazla 26 puan toplayan Fenerbahçe’nin ardından, yeşil-beyazlılar 20 puanla Galatasaray ve Akhisar Belediyespor ile birlikte ligde iç saha grafiğinde üst sıralarda yer alan takım oldu.

TORKU KONYASPOR’UN BU SEZONKİ İÇ SAHA GRAFİĞİ

Yeşil-beyazlı takımın bu sezon ligde ve kupada olmak üzere kendi sahasında oynadığı maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

1. Hafta Torku Konyaspor: 1- Akhisar Belediyespor: 1

3. Hafta Torku Konyaspor: 1 - Galatasaray: 4

6. Hafta Torku Konyaspor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 0

8. Hafta Torku Konyaspor: 2 - Gaziantepspor: 1

10. Hafta Torku Konyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

12. Hafta Torku Konyaspor: 3 - Eskişehirspor: 2

14. Hafta Torku Konyaspor: 3 - Antalyaspor: 2

16. Hafta Torku Konyaspor: 1 - Bursaspor: 0

19. Hafta Torku Konyaspor: 1 - Kayserispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası

Torku Konyaspor: 4 - Kocaeli Birlikspor: 1

Torku Konyaspor: 1 - Kayserispor: 0

Torku Konyaspor: 2 - İnegölspor: 0

Torku Konyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1