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16.09.2016 - 14:24 | | KONYA (AA)

Konyaspor kaçan 1 puana yanıyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Baydar, "Shakhtar Donetsk karşısında bir puanı elimizden kaçırdık diyebiliriz" dedi.

Konyaspor kaçan 1 puana yanıyor
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Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenildikleri maçta bir puanı ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "90 dakika boyunca savaştık. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz pozisyon gol olsa belki şu an başka bir şey konuşuyor olabilirdik. O pozisyondan sonra da yılmadık ve mücadeleye devam ettik. Maçın bitimine 15 dakika kala kalemizde gördüğümüz golle yenildik. Ukrayna temsilcisi karşısında bir puanı elimizden kaçırdık diyebiliriz. Önümüzde daha 5 maç var. UEFA Avrupa Ligi'nde adımızdan söz ettireceğimize bir kez daha şahit olduk."

Taraftarın desteğine de değinen Baydar, "Maçın başlamasından bitişine kadar hiç susmadılar. Konya'ya gelen Ukraynalılar taraftarımıza hayranlıkla baktı. İnşallah takımımız ve taraftarımızla Avrupa sahnesinde iyi şekilde yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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