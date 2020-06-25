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25.06.2020 - 23:42 | | Sporx

Konyaspor maçına Beşiktaş çıkacak mı? İşte talimatlar...

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Konyaspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlı ekibin maça çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. İşte TFF talimatlarına göre izlenecek yol haritası...

Konyaspor maçına Beşiktaş çıkacak mı? İşte talimatlar...
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Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında izlenecek yol haritası da merak edilirken, TFF'nin "futbola dönüş protokolü"ne göre siyah-beyazlılar iki oyuncusunu dışarıda bırakarak maçları oynamaya devam edecek.

Karşılaşmaların ertelenmesi için Beşiktaş'ta kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. TFF'nin ilgili talimatında, "Müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek." ifadeleri yer alıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Cuma günü evinde Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, tekrar teste girdikten sonra bir sorun olmaması durumunda mücadeleye çıkacak.

Konyaspor maçına Beşiktaş çıkacak mı İşte talimatlar...

Tekrar test yapılacak

TFF'nin protokolüne göre, 2 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpteki herkese de yeniden test yapılacak. TFF'nin koronavirüs protokülünde "Tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır." şeklinde yönlendirme yapılıyor.

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Beşiktaş'ın karşılaştığı takımlara test uygulanacak

Öte yandan, Beşiktaş'ın son 4 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da Kovid-19 testine girmek zorunda. Bu nedenle siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığı Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde koronavirüs testine girecek.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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