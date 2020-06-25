Son dakika | Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması: İki futbolcunun test sonucu pozitif!

Beşiktaş, iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Beşiktaş ile son 2 haftada karşılaşan Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde teste girecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

TFF'den geçmiş olsun dileği

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın açıklamasının ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Fenerbahçe, "Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü’nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Konyaspor'dan paylaşım

Beşiktaş ile Süper Lig'de karşılaşacak Konyaspor paylaşım yaptı. Açıklamada "COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'ten geçmiş olsun mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, 2 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif olarak sonuçlanan iki futbolcuya ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor'dan mesaj

Bordo-mavili kulüp, "Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." açıklamasında bulundu.

Sivasspor'dan mesaj

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kayserispor'dan Beşiktaş'a geçmiş olsun

Kayserispor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcularınızın sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadesine yer verildi.

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