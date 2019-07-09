09.07.2019 - 10:31 |
Konyaspor'da Anicic an meselesi
Aykut Kocaman yönetiminde başarı hedefleyen Konyaspor, 29 yaşındaki Boşnak stoper Marin Anicic için kulübü Astana ile görüşmelere başladı.
Yeni sezonda Aykut Kocaman yönetiminde başarı hedefleyen Konyaspor transferde hızlanıyor. Yeşil-beyazlılar, büyük ölçüde anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Boşnak stoper Marin Anicic için kulübü Astana ile görüşmelere başladı. Bonservis için anlaşma sağlanırsa Anicic, Avrupa kampına katılacak.
Kazakistan temsilcisinin; Konyaspor formasını giymeyi çok isteyen oyuncuya zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
İç Anadolu ekibi ayrıca bir süredir temas halinde olduğu Zakaric konusundaki pürüzleri gidermek için de yoğun mesai harcıyor.(Fanatik)