Konyaspor'da Anicic an meselesi

Yeni sezonda Aykut Kocaman yönetiminde başarı hedefleyen Konyaspor transferde hızlanıyor. Yeşil-beyazlılar, büyük ölçüde anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Boşnak stoper Marin Anicic için kulübü Astana ile görüşmelere başladı. Bonservis için anlaşma sağlanırsa Anicic, Avrupa kampına katılacak.

Kazakistan temsilcisinin; Konyaspor formasını giymeyi çok isteyen oyuncuya zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

İç Anadolu ekibi ayrıca bir süredir temas halinde olduğu Zakaric konusundaki pürüzleri gidermek için de yoğun mesai harcıyor.(Fanatik)