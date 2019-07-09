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09.07.2019 - 10:31 |

Konyaspor'da Anicic an meselesi

Aykut Kocaman yönetiminde başarı hedefleyen Konyaspor, 29 yaşındaki Boşnak stoper Marin Anicic için kulübü Astana ile görüşmelere başladı.

Konyaspor'da Anicic an meselesi
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Yeni sezonda Aykut Kocaman yönetiminde başarı hedefleyen Konyaspor transferde hızlanıyor. Yeşil-beyazlılar, büyük ölçüde anlaşma sağladığı 29 yaşındaki Boşnak stoper Marin Anicic için kulübü Astana ile görüşmelere başladı. Bonservis için anlaşma sağlanırsa Anicic, Avrupa kampına katılacak.

Kazakistan temsilcisinin; Konyaspor formasını giymeyi çok isteyen oyuncuya zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

İç Anadolu ekibi ayrıca bir süredir temas halinde olduğu Zakaric konusundaki pürüzleri gidermek için de yoğun mesai harcıyor.(Fanatik)

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