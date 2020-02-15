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15.02.2020 - 16:03 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında bugün saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek Konyaspor'da Anicic şoku yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marin Anicic dün yapılan son antrenmanı ağrıları sebebiyle yarıda bırakmıştı. Anicic'in muayene ve tetkiklerinde arka adalesinde 2'nci derece yırtık ve kanama saptandığı için Göztepe maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Defansta Anicic'in partneri Selim Ay da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Konyasporda Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

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