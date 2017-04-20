Konyaspor'da Miron Markevic sesleri!

Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdıran Konyaspor’da, ligin bitimine 7 hafta kala teknik direktör arayışları iyice hız kazandı.

Aykut Kocaman kendisine yapılan yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmezken, sezon sonunda ayrılıp Fenerbahçe’nin başına geçmesine kesin gözle bakılıyor. Anadolu Kartalı, Kocaman’ın yerine yabancı bir ismi düşünüyor: Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla’ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevich ile Konyaspor’un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi.

Galatasaray’la adı geçti

Mustafa Denizli’nin gönderilişinden sonra Galatasaray’la da anılan Markevich, uzun hocalık kariyeri boyunca sürekli Ukrayna takımlarını çalıştırdı. Yalnızca bir kez ülke dışına

çıkan 66 yaşındaki çalıştırıcı, 2002’de Rus ekibi Anzhi’de görev yaptı. Ukrayna Milli Takımı’nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevich’in, Konya’nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Ukrayna operasyonu

Konyaspor sadece teknik direktör konusuyla ilgilenmiyor, gelecek sezonun kadro planlamalarını da yapıyor. Yönetim, transfer çalışmalarına erken başlarken, rotayı Ukrayna’ya çevirdi. Yeşil-Beyazlılar bonservisi Dinamo Kiev’de olan ve Karpaty’de kiralık oynayan forvet Oleksandr Gladky’nin peşinde. Bu sezon çıktığı 15 lig maçında 3 gol atan 1.88’lik Ukraynalı milli oyuncuyu, Konyaspor’un göreve getirmek istediği teknik direktör Miron Markevich de yakından tanıyor. Gündemdeki diğer oyuncu ise Zorya’nın defansı Rafael Forster. Hem stoperde hem de sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, çok iyi bir sezon geçiriyor.