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17.10.2017 - 13:20 | | AA

Konyaspor'dan 4 holigana stada giriş yasağı

Konyaspor Kulübü, Galatasaraylı taraftara saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişinin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na girişlerini yasakladı.

Konyaspor'dan 4 holigana stada giriş yasağı
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesinde yaşanan tatsız hadisenin ardından gözaltına alınan 4 kişinin Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun toplantı yaptığının kaydedildiği açıklamada. şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı sonrasında oy birliğiyle, şiddeti benimseyen, makul gören şahısların stada girişleri yasaklandı. Yönetim kurulu, gözaltına alınan 4 kişiden kombinesi bulunan iki şahsın bu haklarını ve olaylara karışan kişilerin tamamının bundan sonra Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na girişlerini yasaklamak için karar aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumdadır. Bundan sonrası yargının işidir. Ancak kulüp yönetimi olarak yaşananların bir karşılığının olması gerektiği inancıyla olaylara karışan şahısların bundan böyle stadımızda karşılaşmalarımızı izlememeleri için gereken bütün tedbirleri almış durumdayız. Bundan sonra da benzer olaylarda tutumumuzun aynı şekilde olacağının bütün spor kamuoyunca bilinmesini istiyoruz. Öte yandan sporda şiddetin önüne geçebilmek, kötü ve çirkin tezahüratı futbol sahalarından, etrafından uzaklaştırabilmek için aynı hassasiyeti diğer kulüplerimizden de bekliyoruz."

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