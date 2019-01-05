Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'un Antalya kampı sürüyor
05.01.2019 - 14:32 | | Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Konyaspor'un Antalya kampı sürüyor

Atiker Konyaspor, devre arası kamp çalışmaları için bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'un Antalya kampı sürüyor
ABONE OL

Süper Lig'in ikinci yarısı için kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapılan ağırlık ve CORE ısınma çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra otelin sahasına geçerek çalışmalarına burada devam etti.

Koşu ve 5'e 3 ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular, 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber