10.07.2020 - 20:16 |
Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk olacak Medipol Başakşehir mücadeleyi 5 Ağustos'ta oynayacak.
Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı.
Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.
Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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