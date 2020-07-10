Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi açıklandı!
10.07.2020 - 20:16 |

Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk olacak Medipol Başakşehir mücadeleyi 5 Ağustos'ta oynayacak.

Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi açıklandı!
ABONE OL

Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak. 

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı. 

Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak. 

Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kopenhag - Başakşehir maçının tarihi açıklandı

Cartagena 0-2 Barcelona Maç Özeti

    Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı
      Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı
    2. Gaziantep Basketbol, Markovic'in sözleşmesini uzattı!
      Gaziantep Basketbol, Markovic'in sözleşmesini uzattı!
    3. Son dakika | Galatasaray, Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
      Son dakika | Galatasaray, Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
    4. Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
      Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
    5. Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Roma, Vedat Muriç'in peşine düştü!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!

    Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!

    Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması

    Denizlispor'dan "Bülent Uygun" açıklaması

    Trabzonspor’un CAS’taki duruşma tarihi belli oldu

    Trabzonspor’un CAS’taki duruşma tarihi belli oldu

    Sıradaki Haber