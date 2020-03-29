Koray Günter: Serie A'da sezon iptal edilmeli

Serie A'da top koşturan Türk futbolcular içerisinde yer alan Koray Günter, corona virüs konusu, İtalya'da sezonun askıya alınması ve Galatasaray dönemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Genoa'dan kiralık olarak Verona forması giyen ve bu sezon ligde 22 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizen oyuncu, Alman basınında gündemi değerlendirdi.

'Bu saçmalık da ne böyle?'

Corona salgınından Avrupa'da en çok etkilendiği ülkede olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, aynı zamanda kıtada liglerini askıya alan ilk ülke o lan İtalya'daki futbol sezonu için "Futbola ara verilmesi acı bir şey ancak doğru olan karar verildi. Maçları seyircisiz oynamak kötüydü. Seyircisiz oynanan dönemde takım arkadaşlarımla soyunma odasında birbirimize baktık ve 'Bu saçmalık da ne böyle?' diye sorduk. Bu yüzden sezon böyle bitsin istemezdim. O yüzden liglerin iptal edilmesi daha iyi oldu" dedi.

G.Saray'da Mancini şanssızlığı

Galatasaray'da geçirdiği dönemi de yorumlayan Koray, forma giydiği dönemde sakatlık ve Mancini'nin kovulması olmak üzere iki şanssızlık yaşadığını dile getirdi, "Sonrasında İtalya benim için yeni bir başlangıç ve bir sınav oldu. Hangi seviyede olduğumu tekrar görmemi sağladı. İtalya gibi savunmacı yönü bilinen bir ülkede defans oyuncusu olarak bulunmak önemli" diye konuştu.

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