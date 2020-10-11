Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona, Koray Günter'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Hellas Verona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 14 gün evinde kalacağı belirtildi.

Öte yandan Hellas Verona, Koray Günter dışında takımdaki diğer futbolculara ve teknik ekibe yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Coman, Juventus'taki ilk golünü Hellas Verona'ya atmıştı