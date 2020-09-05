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05.09.2020 - 13:07 | | Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) -

Koronavirüse yakalanan Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti

Koronavirüse yakalanan dağların kızı Sıla Kara yaptığı açıklamada "Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterdiği Erzurum'da koronavirüs (Kovid-19), yaklaşık 50 sporcunun kamp gördüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne de girdi. Sporculardan bazılarında semptomlar görülmesi üzerine yapılan Kovid-19 testinde, 5 sporcunun sonuçları pozitif çıktı. Kamptaki sporcular evlerine gönderilirken sonuçları pozitif çıkan sporcular da kamp yaptıkları Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde karantinaya alındı. Karantinaya alınan sporculardan 'Dağların Kızı' lakaplı 20 yaşındaki milli kayakçı Sıla Kara, "Bu illet bizim bile nefesimizi kesti. Gençliğinize güvenmeyin" dedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki kayakla atlama kulelerinin alt tarafında bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 10 Ağustos'ta kampa giren çeşitli dallardaki 50 sporcunun, 9 Ağustos'ta yaptırdığı koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Kampta çalışmalarını sürdüren bazı sporcularda 23 Ağustos'ta şiddetli öksürük, baş ağrısı, tat ve koku alamama gibi semptomlar görülmesi üzerine aynı gün tüm sporcular yeniden koronavirüs testine tabi tutuldu. Testlerde 5 sporcunun sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine yetkililer, kampı sonlandırıp sonuçları negatif çıkan sporcuları evlerine gönderdi. Beş sporcu ise kamp gördükleri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde karantinaya alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN"

Test sonucu pozitif çıkan sporculardan 'Dağların Kızı' lakaplı milli kayakçı Sıla Kara, herkesin koronavirüse karşı kurallara uymasını isteyerek şunları söyledi:

"Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne girdiğimiz ilk günden itibaren dışarı ile tüm bağlantımız kopmuştu. Antrenmanlarımızı bile burada yapıyorduk. Ben ve bazı arkadaşlarda semptomlar görülünce yeniden test verdik ve bu kez pozitif çıktı. Diğer sporcuları evlerine gönderip bizi burada karantinaya aldılar. Çok ağır semptomlar geçirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Antrenmanlarda Palandöken Dağı'nın zirvesine koşarak çıkan biri olarak bu hastalığa yakalansam hafif atlatırım diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Kimse bu hastalık bana bulaşmaz demesin ve gençliğine güvenmesin. Karantinanın 11'inci günündeyim hâlâ nefes almakta zorlanıyorum. Sporcu olmama rağmen çok ağır oldu. Milli Olimpiyat Komitesi, federasyonumuz ve ildeki yetkililerin bize gösterdiği yakın ilgi ve psikolojik destek için teşekkür ederim. Benim tek isteğim; yaşlısı genci demeden herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi."

SLOVENYA'DA BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARMIŞTI

Alp disiplini branşı olimpiyat kadrosunda bulunan tek kadın sporcumuz olan Sıla Kara, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da geçen 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katılmıştı. Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetmişti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Sıla Kara'nın kayak takımlarına tutunmuştu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tutmuştu. Sloven çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce kurtarılmıştı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Sıla Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verilmişti.

Koronavirüse yakalanan Sıla Kara: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti

 

 

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