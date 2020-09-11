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11.09.2020 - 07:00 |

Koruncuk Vakfı'ndan maraton çağrısı!

Koruncuk Vakfı, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda tüm gönüllülerini, Koruncuk Kütüphanesi’nin inşasına destek olmak için koşmaya çağırdı.

Koruncuk Vakfı'ndan maraton çağrısı!
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Koruncuk Vakfı, 20 Eylül’de gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda tüm gönüllülerini, Koruncuk Kütüphanesi’nin inşasına destek olmak için koşmaya çağırdı.
Koruncukköy Bolluca’da yapım aşamasında olan Özel Koruncukköy Ortaokul Kız Yurdu içinde yer alacak olan Koruncuk Kütüphanesi, eğitime erişimleri risk altındaki 60 kız çocuğuna hizmet verecek. Maratonda beş bağışçıya ulaşan her Koruncuk Kahramanı’nın ismi de kütüphane girişine yazılacak.

Koruncuk Vakfından maraton çağrısı

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