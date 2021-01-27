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27.01.2021 - 07:00 |

Kötü zemine yaptırım geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, eleştiri konusu olan bozuk zeminlerle ilgili kulüpleri uyardı, “Gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Yaptırımları uygulama noktasında harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

Kötü zemine yaptırım geliyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, statların devlet tarafından en güzel şekilde inşa edildikten sonra kulüplere ve ilgili yönetimlere tahsis edilmesine rağmen son günlerde zeminlere gereken bakımın yapılmadığının gözlendiğini söyledi.

Sporcu sağlığı konusunda çok hassas olduklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, bir takım dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor, bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, gereken bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımlara da başladıklarını aktardı. Kasapoğlu, “Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Törene katıldı

Bakan Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Kasapoğlu hizmete giren Çotanak Stadı’nın resmi açılışı için ise “İnşallah en uygun zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle resmi olarak da açacağız” dedi.

Kötü zemine yaptırım geliyor

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