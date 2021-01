Kovid-19'un gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 6 ay

Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez bir ertelenme yaşayan olimpiyatlar 23 Temmuz’da başkent Tokyo’da başlayacak.

Başkent metropolünün son 180 güne, artış trendini koruyan virüs vakaları sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) şartlarında girmesi, tarih boyunca süren olimpiyat coşkusunun Tokyo'da yaşanabileceğine şüphe düşürüyor.

Henüz bir Kovid-19 aşısının Japonya Sağlık Bakanlığından onay almaması ve bakanlığın aşı programlarının şubat sonu başlatılarak halk geneline mayıs ortalarında yaygınlaştırılacağı açıklamaları, "turnuvanın aşı şemsiyesi altında güvenle yapılacağı" ihtimalini gölgelendiriyor.

Test müsabakalarının ve olimpiyat ateşi gösteri turunun mart ayında başlayacağının duyurulmasına rağmen, ülke geneli halka kalabalık noktalardan uzak durulması çağrısı, olimpiyatların "uygulanabilirliğini" sorgulanır hale getiriyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları, Kovid-19 salgını sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenmişti.

Sağlık uzmanları tedbirlere dikkat çekiyor

Sağlık uzmanları aşıların küresel düzeyde tatbiki yaygınlaştırılmadığı koşullarda oyunların düzenlenmesinin risklerine dikkati çekiyor.

Kyodo haber ajansına konuşan Osaka’daki Rinku Genel Tıp Enstitüsü Salgın Hastalıklar Merkezi Direktörü Yamato Masaya, ABD gibi büyük olimpiyat takımları bulunan ülkelerde virüs vaka oranlarının yüksek seyrettiğini anımsattı.

Yetkililerin bu takımların Japonya’ya virüsü toplu halde taşıyabilecekleri riskini belirten Yamada, sporcular arasında kolaylıkla yayılan Kovid-19’un ”daha bulaşıcı” olduğu iddia edilen yeni türünün endişesini dile getirdi.

Sağlık ve Refah Uluslararası Üniversitesinden Prof. Wada Koji, judo ve güreş gibi yakın temas gerektiren sporlarda Kovid-19’un yayılma riskini önlemenin zorluğuna dikkati çekti.

Tokai Üniversitesi Klinik Farmakoloji Bölümünden Prof. Kanatani Yasuhiro, hem sporcuları, hem de Japon toplumunun sağlık güvenliği için seçenekler arasında, sporculara birkaç test yapılması, aşı programına dahil edilmesi, ülkeye girişlerinde hareket alanlarını kısıtlanması yer aldığını söyledi.

Farklı aşıların farklı sonuçlar doğurduğunu kaydeden Kanatani, önceden hangi aşının kullanılacağını belirlemenin gerektiğini belirterek, ülkeye kabul edilmesi halinde deniz aşırı seyircilere katı kontrol politikası uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Tereddütler karşısında "tam kararlılık"

Öte yandan Japonya kabinesindeki görüş farklılıkları, IOC’nin tutumu ve Kyodo’nun halkın nabzını tuttuğu anket sonuçları, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik tereddütleri gözler önüne seriyor.

Hafta başında meclis açılışında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, olimpiyatlara yönelik hükümetin kararlılığını yineleyerek, "Oyunlar, insanlığın Kovid-19'u yendiğinin de kanıtı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro ise, geçen hafta uluslararası medyaya yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesine yönelik soruya, "Yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite, B planına ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil." demişti.

Japonya genelinde 11 eyalette 7 Şubat'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilanı sonrası IOC'nin Kyodo ajansına gönderdiği açıklamada, "IOC, Japon otoritelerine ve aldığı tedbirlere yönelik tam bir güvene sahip. Japon partnerlerimizle birlikte, bu yaz güvenli ve başarılı bir olimpiyat için bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kyodo’ya dün verdiği özel mülakatta Bach, "Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'da Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda başlamayacağına inanmak için şu an herhangi bir nedenimiz yok. Bu sebeple B planı yok, oyunları güvenli ve başarılı bir şekilde düzenlemeye kararlıyız.” dedi.

Bach, ”Öncelikle Mart 2020 ile Mart 2021 kıyaslanamaz çünkü bilim, tıp, aşı ve testlerde büyük ilerlemeler var. Tüm bunlar geçen yıl mart ayında yoktu. Salgın ile nasıl baş edileceğini hiç kimse bilemedi. Ancak şimdi daha çok farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin "imkansız" olduğunu savunmuştu.

Kyodo haber ajansının önceki hafta sonu yapılan anketinde ise organizasyona ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.

Maliyet 3'e bölünüyor

Oxford Üniversitesi araştırmasına göre, IOC’nin açıkladığı masraf düşüren politikaları kapsayan Olimpiyat Ajandası 2020’ye rağmen, Tokyo Olimpiyatları şimdiye dek en pahalı yaz olimpiyatları haline geldi.

Organizasyon Komitesi geçen yıl aralık sonunda, ertelenen turnuvanın maliyetinin yüzde 22 oranında artarak 1,64 trilyon yene (15,8 milyar dolar) ulaştığını açıkladı

Açıklanan 5. bütçeye göre, erteleme öncesi açıklanan 1,35 trilyon yen (13 milyar dolar) bütçenin, 294 milyar yen (2,8 milyar dolar) artırılarak toplam 1,64 trilyon yene (15,8 milyar dolar) yükseltildi.

Yeni bütçe pastasında, en büyük dilimi 721 milyar yen (6,96 milyar dolar) ile organizasyon komitesi karşılayacak. Pastanın 702 milyar yenlik (6,78 milyar dolar) dilimini Tokyo Metropol Valiliği ve 221 milyar yenlik (2,13 milyar dolar) dilimini ulusal hükümet finanse edecek.

Kalabalıkların olimpiyat stadyumu ve salonlarına kabul edilmesi kararının, mart sonunda verilmesi bekleniyor.

Şimdiye dek Olimpiyat Oyunları için yaklaşık 4,48 milyon, Paralimpik Oyunları' için ise yaklaşık 970 bin bilet satışı yapıldı. Japonya içinde satılan biletlerin sadece yüzde 18’i için geri ödeme talep edildi.