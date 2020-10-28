28.10.2020 - 23:15 |
Krasnodar - Chelsea: 0-4
Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Krasnodar ile Chelsea karşılaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde E grubu maçında Krasnodar ile Chelsea, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Chelsea maçı 4-0 kazandı.
Chelsea'nin golleri 37. dakikada Callum Hudson-Odoi, 76. dakikada Timo Werner (P), 80. dakikada Hakim Ziyech ve 90. dakikada Pulisic'ten geldi.
Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.
Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi Gruplarında Attığı En İyi Goller