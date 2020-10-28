Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Krasnodar - Chelsea: 0-4
28.10.2020 - 23:15 |

Krasnodar - Chelsea: 0-4

Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Krasnodar ile Chelsea karşılaştı.

Krasnodar - Chelsea: 0-4
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde E grubu maçında Krasnodar ile Chelsea, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Chelsea maçı 4-0 kazandı.

Chelsea'nin golleri 37. dakikada Callum Hudson-Odoi, 76. dakikada Timo Werner (P), 80. dakikada Hakim Ziyech ve 90. dakikada Pulisic'ten geldi.

Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şaşkınlığı! Lazio'da ilk maçının ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir - PSG: 0-2

Krasnodar - Chelsea: 0-4

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi Gruplarında Attığı En İyi Goller

    Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu
      “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu
    2. Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Yanındayız!
      Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı: Yanındayız!
    3. Krasnodar - Chelsea: 0-4
      Krasnodar - Chelsea: 0-4
    4. CANLI | Juventus - Barcelona
      CANLI | Juventus - Barcelona
    5. Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı
      Bursaspor'da Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PSG'de Neymar devam edemedi!

    PSG'de Neymar devam edemedi!

    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum

    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum

    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov'a 5000 avro para cezası

    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov'a 5000 avro para cezası

    Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi

    Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi

    Sıradaki Haber