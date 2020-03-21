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HaberlerFenerbahçe Haberleri Kruse: Eve gidemiyorum
21.03.2020 - 16:02 |

Kruse: Eve gidemiyorum

Max Kruse, Fenerbahçe'nin çok sert kurallar koyduğunu ve asla İstanbul'dan çıkamayacaklarını belirtti, "Almanya'ya gidersem bir daha Türkiye'ye dönemem" dedi.

Kruse: Eve gidemiyorum
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Alman basınına gündemle alakalı bir röportaj verdi. Corona virüs probleminin Türkiye'de de başladığını anlatan Kruse, evden çıkamadıklarını vurguladı.

Kruse, kulübün kendilerine yurt dışına çıkma konusunda da izin vermediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Şu anda Almanya'ya dönemem, maalesef böyle bir şansım yok. Kulüp virüs nedeniyle çok sert kurallar koydu. 10 gün boyunca İstanbul'da kalacağız" dedi.

Almanya'ya gitmesi halinde Türkiye'ye dönemeyeceğini aktaran sarı-lacivertli oyuncu, "17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine gidilmiyor. Zaten ligler yeniden başlarsa ve ben Türkiye'de olmazsam sıkıntı olur. İstanbul'da kalacağım. Ben burada en iyi şekilde hazırlıklarımı yapacağım, antrenman programını sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. 

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