Kulüpler Birliği toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.



Türk futbolunun gündemindeki konuların görüşüleceği toplantı saat 12.00’de başlayacak. Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak. TFF Yönetimi ve MHK Başkanı Zekeriya Alp’in toplantıda kulüp başkanlarına birçok konuda kapsamlı bilgilendirmede bulunacağı aktarıldı.

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