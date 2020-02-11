Kulüpler Birliği'nde detaylı zirve

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Fenerbahçe’nin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

Kulüplere detaylı brifing verildi

Toplantıda salonunda dev barkovizyonun kurulması dikkatlerden kaçmazken, MHK Başkanı Zekeriya Alp; kararlar, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan; hakem atamaları, Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek ise son dönemde yaşanan VAR kararları hakkında kulüp başkan ve yöneticilerine bilgiler aktardı.

MHK yetkilileri sunumunu erken yaptı

Gerçekleşen toplantıda yer alan MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Kulüpler Birliği zirvesine, başkanlar ve TFF yetkilileri ile beraber girdi. 2 saate yakın VAR hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunup bilgiler aktarıldı. Ayrıca kulüpler, hakemler ile ilgili olarak şikayet ve eleştirilerini de yetkililere aktardı. MHK yetkileri saat 14.30’da toplantı salonundan ayrılırken, toplantının ikinci bölümünde ise kulüp başkanları kendi aralarında zirve yaptı.

Bilindiği gibi yine sezon başında Riva’da gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, Alp, Sarvan ve Şimşek, toplantının ardından kulüp başkanlarına VAR hakkında bilgi vermiş ancak 18 başkandan yalnızca 5’i toplantıda kalmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir de hafta içi yaptığı basın toplantısında bu rahatsızlığını dile getirmişti.

Sepil'den toplantı değerlendirmesi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil "Geniş katılımlı toplantı olduğu için Maslak'ta yapmak mümkün değildi. Sağolsun federasyon buraya çağırdı. MHK ile bir araya gelmek istedik. Kulüp başkanları son zamanlarda birçok konular var. Oldukça samimi ortamda görüşme yapıldı. MHK ile görüşme yapıldı. Sorularımızın cevaplarını aldık. Lisans uygulaması vardı. Oldukça hararetli bir transfer dönemi geçti. Geride kalan süreci de tartıştık. Önümüzdeki sene ne yapacağımızı, nelerin düzeltilmesi gerektiğini konuştuk. Bu konuda da federasyon bize dönüş yapacak. Ondan sonra çalışmalarımızı başlayacağız.

Irkçı söylemler konusunu tartıştık. Kulüpler olarak bunun en şiddetli cezalandırılmasını istedik. Bu sorunun en kısa sürede giderilmesi gerektiğini söyledik. Karşılıklı herkesin açık yüreklilikle konuştuğu toplantı oldu. Ali Koç beni aradı. Toplantının selameti için katılmamasının daha iyi olacağını söyledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufu. Her şey diyalogla başlıyor" dedi.

Özdemir: Irkçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise toplantının ardından şöyle konuştu: "Büyük bir iştirakle bu toplantıyı yaptık. 17 kulüp katıldı. Çok verimli olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar ne Süper Lig'de ne de diğer liglerde ırkçılıkla ilgili bir olay yaşadık. Kulüpler Birliği Başkanı ve bizler çok rahatsızız. Hiçbir aykırılığa müsaade etmeyeceğiz. Gerekli tüm cezaları uygulayacağız. VAR konusunda kulüpler karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Yapılan işlemler ve uygulamaların nasıl olduğu gösterildi. 13 haftamız kaldı. 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Bugün bu takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi. Herkesin mutlu olması lazım."