Kulüplerin Luyindama ve Marcao iştahı! Cazip rakam...

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’ın iki stoperi Luyindama ve Marcao Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu.

Sarı-kırmızılıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyindama ve Marcao düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor.

Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları, transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı.

Cim-Bom’un Kongolu stoperi Luyindama yıllık 1 milyon 50, Brezilyalı stoperi Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Her iki futbolcu da düşük ücretleri ile takımın en az kazananları arasında yer alıyor. Ancak bu durum, her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor.

Onları tercih eden kulüpler, rahatlıkla Galatasaray’da kazandığının 2-3 katını verebileceğini oyunculara iletiyor. Avrupa’daki yüksek vergiler nedeniyle takımların, bonservis konusunda bonkör davranmalarına karşın oyuncu ücretleriyle ilgili dikkatli hareket ettikleri belirtildi. Galatasaray ise çeşitli teklifler alan Luyindama ve Marcao’dan ciddi gelir bekliyor. Her iki futbolcunun satılmasından, en az 25 milyon euro hedefleniyor.

Neymar'dan 40 Dakikada 4 Gol