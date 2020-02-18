Kulüplerin son çaresi bağış kampanyası!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor 2018’de SMS ile bağış toplarken, Fenerbahçe geçen yıl ‘Fener Ol’ kampanyasından ilk 3 ayda 150 milyon lira gelir elde etti. Erzurumspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Denizlispor da çareyi taraftarında aradı. Son olarak Beşiktaş düzlüğe çıkabilmek için camiadan maddi destek almayı kararlaştırdı

Kulüplerin son yıllarda yaşadığı ekonomik krizler farklı bir dönemin başlamasına neden oldu. En son olarak Beşiktaş’ın da katıldığı ‘Bağış’ çaresi gün be gün önem kazanmaya başladı.



Özellikle son 2 yılda hem Süper Lig’de hem de alt liglerde kulüpler taraftarların desteğine mecbur kaldı. Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin öncülüğünde başlayacak kampanya ile zor durumdaki maddi durumun düzeltilmesi amaçlanıyor.



Nefes aldırmıştı

2018 yılından itibaren kulüpler zaman içerisinde taraftarların maddi katkılarına ihtiyaç duydu. Buna en büyük örneklerden biri olarak Ahmet Ağaoğlu döneminde ‘Bordo’ adı altında 21 Mayıs 2018’te bağış kampanyası başlatılmış ve SMS’le taraftarların Trabzonspor’a katkı vermesi istenmişti. Hatta o dönem bordo-mavililer kısa sürede 3 milyon TL’yi geçen bir bağış toplamıştı.

Geçen yıl Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un çok önemsediği ‘Fener Ol’ kampanyası devreye girdi ve halen devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ‘Fener Ol’ kampanyasının ilk 3 ayında 150 milyon TL’yi aşmıştı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Denizlispor gibi kulüpler tek tek bağış kampanyalarına ağırlık verdi. Erzurumspor’un bilhassa 100 TL’den 125 bin adet forma satması ses getirmişti. Mavi-beyazlıların 4 saatte 12.5 milyon TL toplaması da dikkat çekmişti. Bursaspor’da da bir SMS 16 TL olarak hâlâ sürüyor.

Sponsorların yetersiz kalması, hedeflenen sportif başarıların elde edilememesi ve Finansal Fair Play gibi kuralların etkisiyle kulüpler mecburen taraftarlarına yöneliyor. Benzer bir süreci yaşayan Beşiktaş da önümüzdeki dönemde taraftarının desteğiyle ayağa kalkmaya çalışacak.

2,96 milyar lira borç var

Bağış kampanyası başlatmaya hazırlanan Beşiktaş’ın konsolide borcu geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olarak açıklanmıştı.



Sürekli artan ve 3 milyar lira sınırına dayanan borcun 604 milyon 288 bin 770 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olduğunu duyurulmuştu.

Herkesi kucaklayan bir kampanya olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, divan kurulunda gündeme getirdiği bağış kampanyası için siyah-beyazlı yönetim geri sayıma geçti. Bağış kampanyasının taslağı henüz bitmemiş olsa da, yönetimin tüm camiayı kucaklayacak bir kampanya hazırladığı bildirildi.



Kampanya tanıtımının ses getirmesi için bu alandaki uzman isimlerle görüşen Beşiktaş Yönetimi, günümüzün tüm iletişim kaynaklarını kullanarak bu projeyi Türkiye’nin her yerine ulaştırmaya çalışacak. Kampanya taslağına göre Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, camianın ekonomik olarak önde gelen isimleriyle birebir görüşeceği ve kampanyaya destek isteyeceği ortaya çıktı.

Mart ayının ortalarında kampanyanın düğmesine basacak olan siyah-beyazlı yönetim, mevcut futbolculardan da fedakârlık isteyecek. Futbolcuların birikmiş alacaklarını yeniden yapılandırma yoluyla aşağıya çekecek olan yönetim, oyunculardan borçsuzluk imzası da alacak.

Siyah-beyazlı yönetim, bağış kampanyasının yanı sıra kulübe yeni para girişi için çeşitli firmalarla masaya oturarak sponsorluk gelirlerini de ciddi ölçüde arttırmaya çalışacak.