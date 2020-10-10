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10.10.2020 - 21:04 | | AA

Kupayı Demir Grup Sivasspor kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ankara Kupası maçında, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Kupayı Demir Grup Sivasspor kazandı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ankara Kupası maçında, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu. 

38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivaspor'lu Fajr topu Hakan Aslan'a attı, bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0 

44. dakikada MKE Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı, sağ kanattan ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

 61. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında Berke Gürbüz'ün ceza yayından vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 

76. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou'nun verdiği pasla topla buluşan Börven'in altı pas çizgisinden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 

83. dakikada Şahverdi Çetin'in kullandığı serbest vuruşu, Demir Grup Sivasspor kalecisi Zülfikar Yıldırım güçlükle kornere attı. 

85. dakikada MKE Ankaragücü atağında Atilla Taran'ın orta sahadan sürerek getirdiği topla verdiği pasında Mücahit Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda ağlara giden topa, bu futbolcunun eline değdiği gerekçesiyle gol değeri verilmedi. 

90+ 3. dakikada Demir Grup Sivasspor ikinci golü buldu. Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Kupayı Demir Grup Sivasspor kazandı

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Sivasspor kupasını aldı

Eryaman Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Demir Grup Sivasspor'a kupasını, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan birlikte takdim etti. 

Törende MKE Ankaragücü adına kalecisi Korcan Çelikay'a, TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Altan Altun teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Demir Grup Sivasspor'lu futbolcular kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, organizasyonla ilgili TSYD Sivas Şubesi ile güzel bir turnuva düzenlediklerini belirterek, "Yarım asırlık geleneksel turnuvamızı pandemiye rağmen güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Başkente ve Türk futboluna değer katan bu organizasyonu daha iyi koşullarda gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla daha çok çalışacağız. 53. kez düzenlediğimiz bu turnuvada başta MKE Ankaragüçlü futbolcular ve yönetimine, Sivasspor yönetimi ve futbolcularına, TSYD Sivas Şubesi ve Ankara yönetimi ile çalışanlarına ve tüm katılan, destek veren sporseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Stat: Eryaman 

Hakemler: Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun 

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 70 Korcan Çelikay), Erdi Dikmen (Dk. 59 Kulusik), Pazdan, Pinto (Dk. 70 Atilla Turan), Cebrail Karayel (Dk. 59 Kitsiou), Diousse (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik, Sarlija, Börven, Alper Potuk (Dk. 59 Berke Gürbüz), Emre Güral (Dk. 77 Mücahit Can Akçay) 

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Zülfikar Yıldırım) , Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Yasin Öztekin), Teixeira (Dk. 46 Barış Yardımcı), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Robin Yalçın), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Ziya Erdal), Cofie (Dk. 46 De Souza), Hakan Arslan (Dk. 46 Garcia), Fajr (Dk. 89 Eren Şahin), Ninga (Dk. 80 Rybalka), Kayode (Dk. 46 Yatabare), 

Goller: Dk. 38 Hakan Arslan, Dk. 90 3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) 

Sarı kartlar: Dk. 20 Lukasik, Dk. 30 Diousse (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

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