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HaberlerTenis Haberleri Kvitova ve Pliskova, koronavirüs mağdurları için korta çıkacak
12.05.2020 - 11:08 | |   İSTANBUL (AA) -

Kvitova ve Pliskova, koronavirüs mağdurları için korta çıkacak

Çek kadın tenisçiler Petra Kvitova ve Karolina Pliskova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenecek yardım turnuvasında iki takıma liderlik edecek.

Kvitova ve Pliskova, koronavirüs mağdurları için korta çıkacak
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Kariyerinde 2 Wimbledon Açık şampiyonluğu olan Kvitova'nın takımında Barbora Strycova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova ve Ekaterina Alexandrova bulunurken, dünya 3 numarası Pliskova'nın takımında ikiz kardeşi Kristyna, 2019 Fransa Açık finalisti Marketa Vondrousova, Tereza Martincova ve Nikola Bartunkova yer alacak.

Dört kademeli olarak yapılacak organizasyonun ilk ayağı, 13-15 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek.

Seyirci alınmayacak müsabakalar, televizyondan canlı yayınlanacak.

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