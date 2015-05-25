Kweuke formunun zirvesinde!

Çaykur Rizespor'un 2013-2014 sezonunda Sparta Prag Kulübü'nden kadrosuna kattığı Leonard Kweuke'nin yeşil-mavili takımda geçirdiği ikinci yılı, ligdeki en golcü sezonu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor ile deplasmanda oynanan son maçta bir gol kaydeden ve ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Kamerunlu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakip fileleri bir kez havalandırarak, resmi maçlarda toplam 13 gol kaydetti.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28 maçta görev yapan ve 12 gole ulaşan Kweuke, 2011-2012 sezonunda Çek Cumhuriyeti takımlarından Sparta Prag ile oynadığı 26 maçta ve 2013-2014 sezonunda Çaykur Rizespor'da 25 maçta 11'er gol attığı dönemlerden daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Karaman ile kendine geldi

Sezonun ilk 12 haftasında teknik direktör Mehmet Özdilek döneminde sadece Eskişehirspor ve Sivasspor maçlarında olmak üzere 2 gol atabilen Kweuke, Hikmet Karaman ile adeta kendine geldi ve 10 gol atma başarısı gösterdi.

Kweuke, 12 golün 9'unu ligin ikinci yarısında kaydetti. Kamerunlu oyuncu, ligin 24. haftasında yeşil-mavili ekibin Medicana Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atarken, diğer maçlarda rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Karadeniz temsilcisi Kweuke'nin gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 18 puan topladı.

Kamerunlu golcünün Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a da bir golü bulunuyor.

Ferah: "Önemli katkılar sağladı"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kweuke'nin geçen sezon 5 maçlık cezası ve sakatlıkları nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmasının performansını etkilediğini, buna rağmen 25 maçta 11 gol atmayı başardığını söyledi.

Kweuke'den bu yıl daha yüksek performans beklediklerini kaydeden Ferah, "Ancak bu yıl da sezon başı istediğimiz gibi gitmedi. Sakatlık onu olumsuz etkiledi. Milli takıma gidiş dönüşü zorluklarla oldu ama ikinci yarıda özlediğimiz Kweuke'yi izledik. Performansı ile takıma önemli katkılar sağladı" dedi.

Futbolun takım oyunu olduğunu kaydeden Ferah, takımda işlerin iyi gitmesi ile Kweuke'nin de gol sayısını artırdığını, gelecek sezon bunun daha da üzerine çıkacağına inandıklarını vurguladı.

Attığı goller

Kweuke'nin bu sezon ligde gol attığı maçlar ve gol sayısı şöyle:

Eskişehirspor 1 - 2 Çaykur Rizespor (1)

Medicana Sivasspor 0 - 1 Çaykur Rizespor (1)

Trabzonspor 3 - 2 Çaykur Rizespor (1)

Bursaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor (1)

Balıkesirspor 2 - 2 Çaykur Rizespor (1)

Çaykur Rizespor 2 - 1 Medicana Sivasspor (2)

SAİ Kayseri Erciyesspor 0 - 3 Çaykur Rizespor (1)

İstanbul Başakşehir 3 - 1Çaykur Rizespor (1)

Çaykur Rizespor 1 - 3 Kasımpaşa (1)

Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisar Belediyespor (1)

Torku Konyaspor 1 - 1 Çaykur Rizespor (1)