LaLiga BaÅŸkanÄ± Javier Tebas hakkÄ±nda soruÅŸturma talebi

Ä°spanya'da 1. ve 2. lig kulÃ¼plerinin baÄŸlÄ± olduÄŸu LaLiga kurumunun baÅŸkanÄ± Javier Tebas, geÃ§en sezon Fuenlabrada takÄ±mÄ±nda Ã§Ä±kan Kovid-19 vakalarÄ±nÄ± Ã¶nceden bilmesine raÄŸmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maÃ§Ä±na gitmelerine izin vermekle suÃ§landÄ±.Â

Ä°spanya devlet televizyonu RTVE, LaLiga BaÅŸkanÄ± Tebas'Ä±n, oÄŸlunun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼p olan Fuenlabrada'da birkaÃ§ futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmesine raÄŸmen takÄ±mÄ±n Coruna'ya gitme kararÄ± almasÄ±ndan sorumlu tutulduÄŸunu iddia etti.Â

HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± olan Spor YÃ¼ksek Konseyi'nin (CSD), sÃ¶z konusu iddiayla ilgili olarak Tebas hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurduÄŸu bildirildi.Â

Konuya iliÅŸkin daha Ã¶nceden Ä°spanya Futbol Federasyonunca (RFEF) aÃ§Ä±lan soruÅŸturmanÄ±n, "bu iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmaya sadece LaLiga'nÄ±n yetkisi var" ÅŸeklinde karar alan Spor Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â

Tebas'Ä±n oÄŸlunun, Fuenlabrada kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶netim kurulunun sekreteri olduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunun son haftasÄ±nda 20 Temmuz'da oynanmasÄ± gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maÃ§Ä± konuk takÄ±mdaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± ertelenmiÅŸti.Â

2. ligde diÄŸer maÃ§larÄ±n oynamasÄ±yla, 3. lige dÃ¼ÅŸmesi garantilenen Deportivo ve Numancia, son maÃ§larÄ±nÄ±n tekrar oynanmasÄ±nÄ± ve 2. ligdeki takÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n 24'e Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸ ancak bunlar kabul gÃ¶rmemiÅŸti.Â

Deportivo, Fuenlabrada kulÃ¼bÃ¼ ile iliÅŸkisinden dolayÄ± LaLiga BaÅŸkanÄ± Tebas'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± da istemiÅŸti.

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