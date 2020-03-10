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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri LASK-Manchester United maçı, koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak
10.03.2020 - 16:55 | | AA

LASK-Manchester United maçı, koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak

LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK-Manchester United maçı, koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak

LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, Avusturya'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

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