10.03.2020 - 16:55 | | AA
LASK-Manchester United maçı, koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak
LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, Avusturya'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.
Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.