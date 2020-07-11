Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 32. haftasÄ±nda, ikinci sÄ±radaki Lazio konuk ettiÄŸi Sassuolo'ya 2-1 yenildi.Â

Roma Olimpiyat StadÄ±â€™nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, ev sahibi takÄ±m 33. dakikada Luis Albertoâ€™nun attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n 51. dakikasÄ±nda konuk Sassuolo, Raspadoriâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golle maÃ§ta yeniden dengeyi kurdu: 1-1.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son anlarÄ±nda iki takÄ±m da gol ararken, 90 1. dakikada Caputo kafa golÃ¼yle Sassuoloâ€™yu 2-1 Ã¶ne geÃ§irdi. Bu gol maÃ§Ä±n skorunu da tayin etti.Â

Sassuoloâ€™da top koÅŸturan milli futbolcu Mert MÃ¼ldÃ¼r, yedekler arasÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakaya ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Tojlanâ€™Ä±n yerine dahil oldu. 51. dakikada sarÄ± kart gÃ¶ren Mert, ceza sahasÄ± iÃ§inden Ã§ektiÄŸi ÅŸutla 60. dakikada gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ± ancak Lazio kalecisi Strakosha gole izin vermedi.Â

BaÅŸkent ekibi Lazio, Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§Ä±, son dakikalarda yediÄŸi golle 2-1 kaybederek, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yara aldÄ±. Ligde Ã¼st Ã¼ste 3. yenilgisini alan Lazio, 68 puanla 2. basamakta kaldÄ± ve 75 puanlÄ± maÃ§ eksiÄŸi bulunan lider Juventusâ€™la puan farkÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rme fÄ±rsatÄ±nÄ± bir kez daha geri Ã§evirdi.Â

Sassuolo ise bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 46'ya yÃ¼kseltti ve 8. basamakta yer aldÄ±.Â

Ligde bu akÅŸam lider Juventus, 85 golle Serie Aâ€™nÄ±n en Ã§ok gol atan takÄ±mÄ± unvanÄ±na sahip Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki Atalantaâ€™yÄ± konuk edecek.

Dries Mertens'den Lazio'ya Nefis Gol