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10.04.2020 - 07:00 |

Lebron James'den sürpriz öneri!

Koronavirüs krizi nedeniyle askıya alınan NBA’le ilgili LA Lakers’ın ünlü yıldızı Lebron James çarpıcı açıklamalarda yaptı. Yıldız isimin önerisi dikkat çekti.

Lebron James'den sürpriz öneri!

CELAL UMUT EREN

Koronavirüs krizi nedeniyle askıya alınan NBA’le ilgili LA Lakers’ın ünlü yıldızı Lebron James açıklamalar yaptı. Video konferans ile basın toplantısı yapan James, “Önce güvenlik sağlanmalı. Eğer güvenliği sağladık diyorlarsa biz oyuncular bir adım atalım. Ama şu an en önemli konu; sağlık ve insan güvenliği” dedi. NBA yıldızı, mental ve fiziksel açıdan her karara hazır olduğunu da bildirdi.

‘İzole edin bizi’
Maçlar oynanacaksa ilginç bir öneri de sunan dünyaca ünlü oyuncu, “Örneğin bizi Las Vegas ya da herhangi bir güvenli bölgede izole ederek tutsunlar ‘tamam siz güvendesiniz’ desinler, biz de görüşmelere başlayalım” ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki Lebron James, evinde günde 4-5 kez idmanlar yaptığını ve bahçesinde de şut çalışmaları gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi

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