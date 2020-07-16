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16.07.2020 - 22:33 | | AA

Leicester City evinde Sheffield United'Ä± yendi!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, Sheffield United'Ä± 2-0 maÄŸlup etti. Bu sonuÃ§la Leicester, Åžampiyonlar Ligi'ne kalma mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Leicester City evinde Sheffield United'Ä± yendi!
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Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, konuk ettiÄŸi Sheffield United'Ä± 2-0 maÄŸlup ederek Åžampiyonlar Ligi'ne kalma mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Ligin 36. haftasÄ±nda Sheffield United'Ä± King Power StadÄ±'nda aÄŸÄ±rlayan Leicester City'ye 2-0'lÄ±k galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Ayoze Perez ve 79. dakikada Demarai Gray kaydetti.Â 

PuanÄ±nÄ± 62'ye Ã§Ä±karan Leicester City, ligde 4. sÄ±radaki yerini korurken, gelecek sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±labilmek adÄ±na Ã¶nemli bir galibiyete imza attÄ±. Sheffield United ise 54 puanda kaldÄ±.

Leicester City evinde Sheffield UnitedÄ± yendi

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