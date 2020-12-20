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20.12.2020 - 20:00 |

Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 14. haftasında zirve mücadelesi veren takımlar Tottenham ile Leicester City, Tottenham Hotspur Stadı'nda karşılaştı. 

Konuk takım, 45 4. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan ve 59. dakikada Toby Alderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 

Leicester City'de milli futbolculardan Cengiz Ünder, karşılaşmada yedek beklerken sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı. 

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Leicester City, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Üç maçtır galip gelemeyen Tottenham ise 25 puanla 4. sırada kaldı.

Leicester City, Premier Ligde ikinciliğe yükseldi

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