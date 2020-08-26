Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
26.08.2020 - 16:01 | | İSTANBUL (AA) -

Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı

Premier Lig ekibi Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.

Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2012-13 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Attığı 23 golle geçen sezon gol kralı olan Vardy, Leicester City formasıyla 309 maçta 129 gol kaydetti.

Leicester City ile 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz futbolcu, üst üste 11 lig maçında gol atarak bu alanda Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Demirkol Skorer'e konuştu! Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aboubakar'dan sürpriz hamle! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

 

Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı

 

    Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye cevap...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
      Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
    2. Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri...
      Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri...
    3. Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...
      Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...
    4. Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
      Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
    5. Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia hangi mevkide forma giyiyor?
      Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia hangi mevkide forma giyiyor?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı...

    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini resmen açıkladı...

    UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

    UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev  

    Sinan Gümüş: Milli takım için başvuru yapacağız

    Sinan Gümüş: Milli takım için başvuru yapacağız

    Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’

    Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’

    Sıradaki Haber